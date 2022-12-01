İngilizler su faturasını ödemekte zorlanıyor

Ekonomik kriz içine düşen İngiltere'de su faturalarını ödemekte zorlananların sayısı yüzde 33 oranında artış gösterdi.

İngiltere ekonomisi zor günler geçiriyor. Küresel enflasyon şokundan etkilenen İngiltere ekonomisi siyasi karmaşanın da olmasıyla birlikte belirsizliğe sürüklenmeye başladı.

Kısa sürede başbakan değişiklikleri yaşayan İngiltere'de vatandaşlar su faturalarını ödemekte zorlanmaya başladı.

Su faturasını ödeyemeyen abonelerde yüzde 33'lük artış görüldü

Savanta tarafından 2328 abonenin katılımı ile 4-13 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette Su faturasını ödeyemeyen abone yüzde arttı. Bu oran yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktı.

Enerji faturasını ödemekte zorlananların sayısı da yüzde 29'dan yüzde 37'ye yükseldi. Elektrikte ise bu oran yüzde 27'den yüzde 35'e çıktı.

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01/12/2022 09:04