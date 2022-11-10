İngiltere 18 milyar sterlinlik Rus varlığını dondurdu

İngiltere, Rus oligarklara ait 18 milyar sterlin değerinde varlığın dondurulduğunu duyurdu.

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10/11/2022

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İngiltere 18 milyar sterlinlik Rus varlığını dondurdu

İngiltere, hükümete ait web sayfasından Rus oligarklar ve Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırım uygulanan diğer kişi ve kuruluşlar tarafından tutulan toplam 18 milyar sterlin (20,5 milyar dolar) değerindeki varlıkları dondurduğunu açıkladı.

İngiltere Maliye bakanlığının bir parçası olan Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi'ne göre, Rusya Libya ve İran'ı geçerek İngiltere'nin en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu.

Dondurulan Rus varlıkları, diğer tüm İngiliz yaptırım rejimlerinde bildirilen miktardan 6 milyar sterlin daha fazlasına karşılık geliyor.

10/11/2022 15:24
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TAGS: İngiltere, sterlin, Rus, varlığı,
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