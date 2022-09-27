İngiltere, A Ligi'ne tatsız veda etti

UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta İngiltere, sahasında Almanya'yı konuk etti.

Mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Maçta goller; 52. dakikada İlkay Gündoğan, 67. ve 88. dakikalarda Havertz, 71. dakikada Shaw, 75. dakikada Mount ve 83. dakikada Harry Kane'den geldi.

Karşılaşmada tüm goller ikinci yarıda gelirken, daha önce küme düşmesi kesinleşen İngiltere A Ligi'ne veda etti.

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27/09/2022 08:31