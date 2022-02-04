İngiltere AB Bakanı’dan iki toplumlu iki kesimli federasyona destek

Haravgi gazetesi, İngiltere’nin AB İşleri Bakanı Chris Heaton-Harris’in, ülkesinin Kıbrıs sorununa, BM parametrelerine dayalı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklemeyi sürdüreceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Harris, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların “Milli Kıbrıs Federasyonu” derneği başkanına gönderdiği yanıt mektubunda, “bu tür bir çözüm modelinin, tarafların endişelerine yanıt verecek kadar geniş bir model olduğunu” belirtti.

Harris, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’a ilişkin kararları ile Güney Kıbrıs’ın sözde “uluslararası tanınmış Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” (MEB) faaliyetlerini de desteklediğini vurguladı.

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04/02/2022 11:48