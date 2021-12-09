İngiltere Başbakanı Johnson 7. kez baba oldu

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09/12/2021

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İngiltere Başbakanı Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eşi Carrie Johnson kız bebek dünyaya getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eşi Carrie Johnson, ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra hastanesinde sağlıklı bir kız bebeğinin doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Anne ve kızı çok iyi durumda. Çift, tüm bakım ve destekleri için harika Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doğum ekibine teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

JOHNSON’IN 7. ÇOCUĞU

57 yaşındaki Boris Johnson ve 33 yaşındaki eşi Carrie Johnson, ilk çocukları olan oğulları Wilfred’ten 19 ay sonra dünyaya gelen kız bebeğin ismini henüz açıklamadı. Carrie Johnson, ikinci çocuğuna hamile kalmadan önce düşük yapmıştı.

Çift bu yıl Mayıs ayında başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde küçük bir törenle evlenmiş, ilk çocukları olan Wilfred Lawrie Nicholas Johnson ise Nisan 2020’de doğmuştu.

Johnson Eylül ayında verdiği bir röportajda, 1’i Carrie’den olan oğlu olmak üzere 6 çocuğu olduğunu açıklamıştı. Johnson daha önce 2 evlilik yapmıştı.

 

09/12/2021 19:43
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TAGS: İngiltere Başbakanı Johnson 7. kez baba oldu
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