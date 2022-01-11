İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı yine karantina ihlali iddiasıyla dertte

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk karantina döneminde Başbakanlık çalışanlarının davet edildiği bir partiye katılarak karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Johnson'ın özel kalem müdürü Martin Reynolds'un 100 Başbakanlık çalışanını pandemide, katı karantina kurallarının uygulandığı dönemde partiye çağırdığı e-postanın sızmasının ardından İngiliz polisi, Başbakan'ın partiye katıldığı yönündeki iddiaları araştırıyor.

Başbakan'ın 20 Mayıs 2020'de ilk karantina sırasında 100'den fazla Downing Street çalışanının katıldığı partiye o dönem nişanlısı olduğu Carrie Johnson ile birlikte katıldığına inanılıyor.

E-postada “Herkese merhaba, inanılmaz yoğun geçen bir dönemin ardından bu akşam 10 Nolu bahçede güzel havanın tadını çıkarmanın ve sosyal mesafeli bir şeyler içmenin güzel olacağını düşündük. Lütfen saat 18.00'den itibaren bize katılın ve kendi içkinizi getirin.” deniliyor.

Sağlık Koruma Yönetmeliğinin ihlal edildiğine dair parti ile ilgili üst düzey görüşmeler yapılacak.

İnkar da yok, itiraf da

Johnson'ın sözcüsü, Downing Caddesi'ndeki olası karantina ihlallerine ilişkin devam eden bir soruşturmaya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Başbakanlık, Johnson ile Mayıs 2021'de evlendiği eşi Carrie'nin etkinliğe katıldığını yalanlamadı.

Önceki yılbaşında Başbakanlık'ta verilen partilerde hükümetin kendi önlemlerini ihlal ettiği eleştirilerine hedef olan Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yeni önlemler için yapılan oylamada partisinden yaklaşık 100 milletvekilinin karşı oy kullanmasıyla zor durumda kalmıştı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları tepkili

Sızdırılan e-postaya pandemide hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi.

Aileler o dönemde yakınlarını kaybettiğini belirtirken “O zamanlar herkes bir partiye gitmenin yanlış olduğunu bilirdi, o halde ülkeyi yönetenler nasıl olur da bunun iyi olduğunu düşünebilirler? Bir kural onlara, diğerlerine başka bir kural.Bundan daha utanç verici bir örnek olabilir mi?" sözleriyle tepki gösterildi.

SNP Westminster lideri Ian Blackford, e-postanın "rezillik" olduğunu söyledi ve “Boris Johnson, kendi arka bahçesindeki bu kural çiğneme partisine katılıp katılmadığını veya bundan haberdar olup olmadığını itiraf etmeli. Başbakan'ın bir parça dürüstlüğü ya da bir parça utancı olsaydı, aylar önce istifa ederdi.” dedi.

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11/01/2022 09:21