İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentodaki ilk "Başbakan'a Sorular" oturumunda, önceki hükümeti düzensiz göç nedeniyle "ülke sınırlarının kontrolünü kaybetmiş olmakla" suçlayarak, yeni hükümetin "Sınır Güvenliği Komutanlığı" kuracağını bildirdi.

Starmer, lideri olduğu İşçi Partisi'nin zaferle çıktığı 4 Temmuz genel seçimlerinin ardından parlamentodaki ilk "Başbakan'a Sorular" oturumuna katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eski İngiltere Başbakanı ve halihazırda muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, Starmer'a "yeni hükümetin, Rusya'ya yaptırımlar konusunda daha ileri gidip gitmeyeceği" sorusunu yöneltti.

Starmer, parlamentonun yaptırımlar konusunda hemfikir olduğunu ve bunun önlerindeki önemli konulardan biri olduğunu vurguladı.

"Ulusal güvenlik, hükümetin birinci görevi"

Ulusal güvenlikle ilgili soru üzerine güvenliği "temel" ve "hükümetin birinci görevi" olarak tanımlayan Starmer, muhalefeti ulusal güvenlik konularında bilgilendirmeye ve güncel tutmaya gayret edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, ülkesinin savaş uçağı programının önemli adım olduğunu ve ciddi ilerleme kaydedildiğini, hükümetinin bu ilerlemeyi geliştirmek istediğini ve konuyla ilgili görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Başbakan'a, "Gazze'de ateşkes için nasıl baskı uygulayabileceği" sorusu yöneltildi

Sunak'ın ardından söz alan milletvekillerinden İşçi Partili Muhammed Yasin, Gazze'de her gün çok sayıda masum insanın ölmeye devam ettiğini belirterek, Starmer'a "ateşkes sağlanması için nasıl bir baskı uygulayabileceği" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Starmer, kendisinin ve Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya acil ateşkes ihtiyacını ilettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"İki devletli çözüme, güvenli ve emniyetli İsrail'in yanı sıra egemen Filistin devletine giden bir yol istiyoruz. Başbakan olarak ilk yurt dışı seyahatimi, özellikle de NATO Zirvesi'ni, bu konuyu dünya liderlerine iletmek için kullandım. İşçi Partisi hükümeti altında bu konu, dünya sahnesinde en üst düzeyde tartışılacak, müzakere edilecek ve mücadele edilecek."

"Önceki hükümet sınırlarımızın kontrolünü kaybetti"

Starmer, bir milletvekilinin düzensiz göç sorununa ilişkin yönelttiği soruya, "Önceki hükümetin, sınırlarımızın kontrolünü kaybetmiş olmasının vahim bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bu, önemli bir yanıt gerektiren vahim bir mesele ve bu nedenle bu alçak ticareti yürüten çeteleri çökertmek için Sınır Güvenlik Komutanlığımızı kuracağız." cevabını verdi.