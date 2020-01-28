İngiltere bilim insanlarına oturma izni verecek

31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılacak olan İngiltere, 'Küresel Yetenek Vizesi'ni uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir oturum ve çalışma izninin Şubat ayında uygulamaya geçeceğini açıkladı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, 'Küresel Yetenek Vizesi' adı verilen yeni uygulama 20 Şubat 2020'de hayata geçecek.



Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor.



Bu uygulama için referans veren kurumlar ise Royal Society (Bilim ve Tıp), Royal Academy of Engineering (Mühendislik), British Academy (Sosyal bilimler), Tech Nation (Dijital teknoloji) ve Arts Council England (Sanat) olarak açıklandı.



BREXIT'İN KELİME ANLANMI NE?



Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain kelimeleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılıyordu.

28/01/2020 12:00