İngiltere bu çantayı konuşuyor: 17 bin TL!

İspanyol moda devi Balenciaga, satışa sunduğu yeni çantasıyla İngiltere'de gündem oldu. 17 bin TL'ye satışa sunulan çanta sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

ads ads ads
10/09/2021

ads
ads
ads
İngiltere bu çantayı konuşuyor: 17 bin TL!

Dünyaca ünlü lüks giyim ve aksesuar markası Balenciaga’nın piyasaya sürdüğü yeni çantalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiliz medyasının da sayfalarına taşıdığı çanta, Balenciaga tarafından bin 500 sterlin yani  17 bin 532 TL’ye satışa konuldu.

BÜYAKANNEMİN ÇANTASI

Pazar çantası olarak tabir edilen alışveriş çantalarına benzetilen çantanın ön yüzünde Balenciaga logosu yer alıyor. Mavi, beyaz ve kırmızı kareli çantanın dana derisi olduğu belirtiliyor.

Balenciaga, İtalya’da üretilen çantanın fiyatından dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı, evlerinden benzer poşetlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi. Bir Twitter kullanıcısı, “Bu, büyükannemin sahile giderken yemeğimizi taşıdığı çantaya benziyor” diyerek çantayla ilgili yorumunu dile getirirken, bir diğeri de “Bunu ben doğmadan önce kullanıyorlardı” sözleriyle çantanın fiyatına atıfta bulundu.

Daha önce, yine Balenciaga tarafından tanıtılan sarı bir ceket 2 bin 890 sterlinlik fiyatıyla sosyal medya gündemine oturmuştu. Çoğu kullanıcı, ceketi, ‘park görevlisi üniforması’ veya ‘sünger Bob’a benzetmişlerdi.

10/09/2021 17:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İngiltere, çanta, haber
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

Birleşik Krallık’tan temaslı kişiler için yeni karantina kararı

HK İNGİLTERE

19 Temmuz itibarıyla karantina önlemlerini tamamen kaldıracak olan Birleşik Krallık’ta Sağlık Bakanı Sajid Javid iki doz aşı yaptıranların, 16 Ağustos'tan itibaren corona virüs testi pozitif çıkan biriyle temasa geçmeleri halinde karantinaya girmeyeceklerini açıkladı. Bakan Javid ayrıca, corona virüs testi pozitif çıkan biriyle temaslı olduğu tespit edilen 18 yaş altı gençlerin karantinaya alınmayacaklarını aktardı.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.