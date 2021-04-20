İngiltere Dışişleri Bakanı Domonic Raab’a Kıbrıs Sorunuyla Alakalı İki Ayrı Mektup

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20/04/2021

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İngiltere Dışişleri Bakanı Domonic Raab’a Kıbrıs Sorunuyla Alakalı İki Ayrı Mektup

Birleşik Krallık Avam Kamarası “Kıbrıs”la ilgili Partiler Arası Grup (APPG) ile Birleşik Krallık Rum Ulusal Federasyonu’nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a Kıbrıs sorunuyla alakalı iki ayrı mektup gönderdiği belirtildi.  
Haravgi gazetesi İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’a gönderilen mektuplarda, Kıbrıs’ın, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesine destek ifade edildiğini ve Türkiye’nin “bölünmüşlük gündemine” karşı çıkılması yönünde çağrı yapıldığını yazdı.
Kıbrıs sorunuyla alakalı Cenevre’de yapılacak 5’li konferans ışığında gönderildiğini yazan gazete, APPG adına mektubun Grup Başkanı Başkan Roger Gale tarafından yazıldığını belirtti. 
Gale mektubunda  “Kıbrıs’ın uluslararası açıdan kabul gören, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesi gerektiğini” ifade ederken, İngiliz hükümetinin gelecek görüşmede yapıcı rol oynamasını da istedi. 
Rum Ulusal Federasyonu ise mektubunda müzakerelerin, “özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a doğru ilerleme sağlaması” temennisini dile getirdi. 

20/04/2021 11:02
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TAGS: Birleşik Krallık Rum Ulusal Federasyonu, Birleşik Krallık Avam Kamarası
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