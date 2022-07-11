İngiltere Dışişleri Bakanı Truss da Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurması sonrası şu ana kadar 11 siyasetçi adaylığını resmen duyurdu. Son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıkladı.

Eş zamanlı istifa mektupları ile süreci tetikleyen eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak da parti liderliği için yarışacak.

Bu iki isme ek olarak kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da aday olacaklarını açıkladılar.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Ticaret Bakanı Penny Mordaunt da adaylıklarını açıkladı.

Eski bakanlardan Kemi Badenoch ve Boris Johnson'ın geçen hafta açıkladığı yeni kabineye giren dışişlerinden sorumlu bakan Rehman Chishti de, Muhafazakar Parti liderliği için yarışacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Therese Coffey, Truss'ı destekleyeceğini söyledi.

Adaylar enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi kampanyalarının merkezine almış durumda.

Javid, Hunt, Zahawi ve Shapps vergi indiriminin çözüm olduğu görüşünü dile getirdi. Ancak Sunak vergi indirimlerinin beklemesi gerektiğini düşünüyor.

Truss ise son dönemde vergilere getirilen artışın "zamansız olduğunu" ve halkın üzerindeki yükü hafifletmek için vergilerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin ve İngiltere'nin yeni başbakanının Eylül ayında belirlenmesi bekleniyor.

Muhafazakar Parti'nin lideri görevi bıraktığında, bu otomatik olarak liderlik yarışını başlatıyor. Bugün geçerli olan kurallara göre, aday olacak kişi en az 8 milletvekilinin desteğini almalı.

Tüm adaylar açıklandığında, Muhafazakar Parti milletvekilleri iki aday kalana kadar oylama yapacak:

İlk turda adaylar, yarışta kalabilmek için oyların yüzde 5'ini almak zorundalar. Bu da mevcut dağılımda 18 milletvekilinin oyuna karşılık geliyor.

İkinci turda adaylar yüzde 10 oy almak zorundalar. Bu da 36 vekil demek.

Devam eden turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.

Aday sayısı ikiye indikten sonra, ülke çapında Muhafazakar Parti üyelerinin çoğunun dersteğini alan kişi partinin lideri seçiliyor.

Bu habere tepkiniz:



11/07/2022 12:31