İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki yıkım ve ölümlerin “tahammül edilemez” seviyede olduğunu belirterek, çatışmaların hemen sona ermesi gerektiği açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sözcü, "Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede. Çatışmalar şimdi sona ermeli." açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin önceliğinin Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması olduğunu kaydeden Sözcü, "Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka uymalı." ifadelerini kullandı.

- İsrail, hastaneye ve okula saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.