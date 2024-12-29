İngiltere Dışişleri Bakanlığından “İngiliz-Kıbrıs Konseyine” Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İngiltere’deki “İngiliz Kıbrıs Konseyine” Kıbrıs sorunu konulu bir yanıt mektubu gönderdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı “İngiliz Kıbrıs Konseyine” gönderdiği yanıt mektubunda İngiliz hükümetinin BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalarını destekleme konusunda kararlı olduğunu ve tüm taraflarla aktif bir şekilde görüştüğünü ifade etti.

Gazete “İngiliz-Kıbrıs Konseyinin” İngiltere Dışişleri Bakanına mektup göndererek İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu ayın başında yaptığı görüşme ışığında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili çabaya destek istediğini iletti.

Gazete İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mektupta “BM parametreleri dahilinde, siyasi eşitliğe sahip, iki kesimli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı bir çözümü desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu uluslararası anlamda kabul görmüş bir modeldir ve bunun her iki tarafın da endişelerini ele almak için yeterince geniş olduğuna inanıyoruz” ifadelerinin yer aldığını da ekledi.

Öte yandan Alithia gazetesi de söz konusu mektuba atıfta bulunarak, Birleşik Krallığın Kıbrıs’taki mevcut durumun tüm Kıbrıslılar açısından ciddi zorluklar meydana getirmeye devam ettiğini kabul ettiğini aktardı.

Mektupta liderlerin BM Genel Sekreteri himayesinde 15 Ekim’de gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmeden duyulan memnuniyet de belirtilirken, İngilizlerin daha fazla görüşme yapılmasını sabırsızlıkla beklediği aynı zamanda garantör ülke ve tüm müdahil tarafların dostu olarak bu çabaları desteklemeye devam edeceği de kaydedildi.

Gazete mektubun “Kıbrıs Birleşik Krallık için kritik bir ortak olmayı sürdürüyor ve ikili ilişkiler güçleniyor” ifadesiyle son bulduğunu ekledi.