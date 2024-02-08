İngiltere F.A. Cup | Aston Villa 1-3 Chelsea (Maç sonucu)

F.A. Cup'ta dördüncü tur tekrar maçında iki Premier Lig ekibi Aston Villa ve Chelsea karşı karşıya geldi.



Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, F.A. Cup'ta farklı kazanıp turladı.



Chelsea'ye Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golleri Conor Gallagher, Nicolas Jackson ve Enzo Fernandez kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise Moussa Diaby'den geldi.



Premier Lig'de hafta sonu Aston Villa, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak.

F.A. Cup'ta 5. tur maçları 26-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.