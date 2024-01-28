İngiltere F.A. Cup | Ipswich Town 1-2 Maidstone United (Maç sonucu)

İngiltere F.A. Cup'ta bölgesel lig takımlarından Maidstone United, Championship ekibi Ipswich Town'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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28/01/2024

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İngiltere F.A. Cup | Ipswich Town 1-2 Maidstone United (Maç sonucu)

F.A. Cup 4. turunda Championship takımı Ipswich Town ve bölgesel lig (6.Lig) ekibi Maidstone United karşı karşıya geldi.

Konuk Maidstone United, 43. dakikada Lamar Reynolds'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Jeremy Sarmiento'nun golüyle Ipswich Town eşitliği yakaladı. Son yarım saate 1-1'lik eşitlikle girilirken Maidstone United 66'da bir kez daha öne geçti.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Maidstone United, rakibini eleyerek 5. tura yükseldi.

"ONLARI ELEMEMİZ İNANILMAZ"

Maidstone United'ın teknik direktörü George Elokobi, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Elokobi maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda şanslıydık ama son derece dirençli olmamız gerekiyordu. Championship'te harika bir sezon geçiriyorlar ve onları elememiz inanılmaz." dedi.

28/01/2024 09:08
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TAGS: İngiltere F.A. Cup, Ipswich Town, Maidstone United
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