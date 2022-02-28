İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıkladı.

ads ads
28/02/2022

ads
ads
ads
İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın yanında oldukları belirtilerek, "Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır." denildi.

Polonya, Çekya ve İsveç'in futbol federasyonları da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmak istemediklerini duyurmuştu.

28/02/2022 10:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ingiltere, futbol
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.