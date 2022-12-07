İngiltere, Gana'dan hemşire alacak

İngiltere'nin, Batı Afrika ülkesi Gana'dan hemşire alacağı bildirildi.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyemang-Manu, yaptığı açıklamada, Ganalı hemşirelerin İngiltere'ye gönderilmesiyle ilgili yakında iki ülke arasında anlaşma yapılacağını belirtti.

Gana'nın İngiliz hükümetinden fon alacağını kaydeden Agyemang-Manu, gönderilecek hemşirelerin İngiltere'de 3 yıl çalıştıktan sonra ülkeye geri döneceğini söyledi.

Agyemang-Manu, İngiltere ile daha önce Barbados ile yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşma imzalanacağını ifade etti.

Gana ve Barbados, 2019'da Gana'dan hemşire alımı için anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında Barbados, sağlık personel ihtiyacını karşılamak için 200 Ganalı hemşire almıştı.

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07/12/2022 23:03