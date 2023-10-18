İngiltere geriden gelip kazandı, EURO 2024 biletini aldı

EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İngiltere ve İtalya Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken İtalya'nın golü 15. dakikada Gianluca Scamacca'dan, İngiltere'nin golü ise 32. dakikada penaltıdan Harry Kane'den geldi.



İkinci yarıda İngiltere, 57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Marcus Rashford'la üstünlük golünü buldu. Mücadelenin 77. dakikasında ise İngiltere'de ilk golün sahibi Harry Kane skoru belirledi.

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İngiltere sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 16'ya yükseltip EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. İtalya ise 10 puanda kaldı.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde alınan diğer sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Malta-Ukrayna: 1-3

G Grubu:

Litvanya-Macaristan: 2-2

Sırbistan-Karadağ: 3-1

H Grubu:

Finlandiya-Kazakistan: 1-2

Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

San Marino-Danimarka: 1-2