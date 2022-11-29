İngiltere güle oynaya

FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve adını liderlikle son 16 turuna yazdırdı. Galler ise turnuvaya veda etti.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanan karşılaşmada İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve 7 puanla zirvede yer alarak son 16 turuna yükseldi. Grupta 1 puanla son sırada kalan Galler ise turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin galibiyet gollerini 50 ve 68'de Marcus Rashford ile 51'de Phil Foden kaydetti.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere maça; Pickford, Walker, Maguire, Stones, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Rashford, Kane 11'iyle başladı.

Galler ise sahaya; Ward, Williams, Rodon, Mepham, Davies, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore ilk 11'iyle çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 50. dakikada Marcus Rashford'ın serbest vuruştan attığı şık golle Galler karşısında 1-0 öne geçti.

Goller art arda geliyor! Dakika 51. Harry Kane'in asistinde arka direkte Phil Foden skoru 2-0'a getirdi.

Rashford'dan bir gol daha! 25 yaşındaki futbolcu 68. dakikada kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Skor şimdi 3-0!

Geride kalan dakikalarda her iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince maç İngiltere'nin Galler karşısında 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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29/11/2022 23:01