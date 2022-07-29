İngiltere havaalanlarında çalışan eksikliği büyük problem yaratıyor

Londra

İngiltere’de üç yıl boyunca kısıtlamalardan dolayı seyahat edemeyen insanlar bu yıl üç senenin acısını çıkartıyor. İngiltere’de son zamanlarda artan seyahat talebi sebebiyle büyük bir yoğunluk yaşadı. Ve bu yoğunluğun gelecek ay daha da ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor.

Sorunun temelinde ise salgın döneminde havaalanlarının ve havayolu şirketlerinin salgın zamanında çalışanların büyük bir kısmını işten çıkarması yatıyor. Bu rakam ise 54 binden fazla.

İngiltere’nin sendikalarından biri olan Unite’ın “İngiltere’nin sivil havacılığı için son çağrı” başlıklı raporuna göre, İngiltere’de havaalanı çalışanlarının sayısı 2008’den 2020’ye %30 artarak 70 bine ulaşmıştı. Fakat salgının başlamasıyla ülkede havayolu kullanımı önceki seneye oranla %90 azaldı. Bunun sonucunda hava yolu şirketleri binlerce çalışanı işten çıkarma kararı aldı.

İngiltere’nin Avrupa ülkelerine kıyasla havacılık sektöründe daha fazla işten çıkarma gerçekleştirdiği biliniyor. Örnek verilecek olursa, salgın döneminde İngiltere’de havacılık sektöründe 54 bin 110 kişi işten çıkarılırken, aynı dönemde Almanya’da 28 bin 964, Fransa’da ise 20 bin 249 kişinin işine son verildi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının da ülkedeki işgücünde yaşanan azlığa sebebiyet verdiği tahmin ediliyor

Örneğin, uzmanların yaptığı araştırmalara göre , salgından sonar 100bin AB vatadaşı ayrıldı. Bu sebeple iş gücü açlığı bu yılın haziran ayı itibariyle ortalama 1,3 milyon ile rekor kırdı.

Geçen yıl ağır vasıta sürücüsü sayısında yaşanan düşüklük ve ihtiyacın atında kalması durumundan kaynaklı yaşanan krizin, bu sefer de havacılık sektöründe yaşanması bekleniyor.

Havacılık haber platformu olan International Airport Review’ın tahminlerine göre, İngiliz havalimanlarında çalışmak üzere acilen yaklaşık 3 bin kişiye ihtiyaç var.

"Tatilciler için tam bir kabus"

Uluslararası Para ve Tüketici Hakları Uzmanı Martyn James, “Bu yıl havacılık sektörü açısından daha önce benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Neredeyse kimse binlerce uçuşun birbiri ardına iptal edilmesine hazır değildi.” ifadesini kullandı.

İngiltere’deki havalimanlarında talep artışı nedeniyle yaşanan yoğunluğa son dönemde çalışanların grevlerinin de eklendiğini belirten James, “Sadece hava yolları çalışanları değil, hava trafik kontrolü görevlileri, yer hizmetlerindeki valiz görevlileri de greve gidiyor.” dedi.

İngiltere’de hava yolu şirketlerinin personel yetersizliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını hatırlatan James, “Birçok hava yolu şirketi şu ana kadar gerekli kapasitede uçuş yapamayacakları duyurmuş durumda. Tüm bu gelişmeler tatilciler için tam bir kabus anlamına geliyor.” değerlendirmesini yaptı.

"İnsanlar havalimanlarında 6-7 saat bekliyor"

Londra’da yaşayan 46 yaşındaki Bastri Azemi, havalimanlarındaki aksaklıklar nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, “Yakın zamanda Madrid’e gittim ve uçuşumuz tam 3 saat rötarlıydı. Tek başıma seyahat ettiğim için bu durum benim için nispeten daha kolaydı. Fakat aileleri ile birlikte havalimanında 6-7 saat bekleyen insanların daha sonra bir de uçuşlarının iptal edildiğini görmek son derece üzücüydü.” dedi.

İngiltere’de havalimanlarında saatler boyuna bekleyen yolcuları gördükten sonra seyahat planların değiştirmek zorunda kaldığını belirten Azami, “Herkes planlarını değiştiriyor. Ağustos ayında grup olarak gideceğimiz seyahati eylüle erteledik. Ağustos okulların tatil olması nedeniyle büyük ihtimalle en yoğun ay olacak.” ifadelerini kullandı.

"Ağustos’ta durum 10 kat daha kötü olacak"

22 yaşındaki Fiona Tesfazghi ise, “İngiltere’de birçok hava yolu şirketi çok fazla uçuşu iptal etti. Örneğin benim uçuşum iki kez iptal edildi. Havalimanına giderken ne olacağına dair son derece endişeliydim. Bazı arkadaşlarım havalimanına vardıktan sonra uçuşlarının iptal edildiğini öğrendi. Bu da (uçuş için) bir alternatif bulmak zorunda kalmaları anlamına geliyor. Yaşananlar gerçekten korkunç.” dedi.

Son dönemde yakın çevresinde seyahat eden tanıdıklarının ciddi bekleme süreleri ile karşılaştığını hatırlatan Tesfazgh, “Arkadaşlarım uçağın içerisinde (kalkış öncesinde) yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kaldı.” şeklinde konuştu.

Gelecek ay Londra’da Malta’ya bir seyahat planının olduğunu belirten Tesfazgh, “Fakat şu anda uçmak konusunda biraz endişeliyim. Malta’ya gidebileceğim alternatif yolları da düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

İngiltere’de havalimanlarındaki giderek derinleşen sorunların yakın vadede kolay bir şekilde çözümlenmesini beklemediğini belirten Tesfazgh, “Eğer havalimanlarındaki durum şimdiden bu kadar kötüyse, ağustos ayında durum şimdikinden belki de 10 kat daha kötü olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Heathrow havalimanı günlük yolcu kısıtlaması getirdi

Son aylarda İngiltere’de havalimanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kaos ortamının oluşmasının ardından, Londra’nın en büyük hava limanı olan Heathrow, günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül’den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldı.

Yine bu ay içerisinde Heathrow havalimanından yapılan açıklamada, yolcu sayısındaki artışla başa çıkmakta zorlanıldığı, bu nedenle hava yolu şirketlerinin bu yaz için yeni bilet satışı yapmamaları talebinde bulunuldu.

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29/07/2022 12:21