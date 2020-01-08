İngiltere hayali, cezaevinde bitti

(Kamalı Haber)

Sahte Bulgaristan pasaportu ile İngiltere’ye gitme hayali olan ancak KKTC’den çıkamadan yakalanan Ramazan Akyel, 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip, sanığın işlediği Sahte Resmi evrakı tedavüle sürme suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, konu suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

08/01/2020 15:12