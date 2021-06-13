EURO 2020 D Grubu’nda bugün İngiltere Hırvatistan maçı oynanacak. Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile aynı grupta yer alan iki takım gruba 3 puanla başlamak için sahadaki yerini alacak. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Avrupa Şampiyonası’nda bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Bu karşılaşmalardan ilki İngiltere Hırvatistan mücadelesi olacak. D grubu içerisinde favori olarak gösterilen İngiltere turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor.

Avrupa Şampiyonası D Grubu müsabakası İngiltere Hırvatistan maçı 13 Haziran 2021 Pazar günü saat 16:00’da oynanacak. Wembley’deki mücadele saat 16:00’da başlayacak. Müsabaka yayıncı kuruluş TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Günün diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:

Avusturya Kuzey Makedonya saat 19:00

Hollanda Ukrayna saat 22:00

6 maçlık galibiyet serisi bulunan İngilizler bu seriyi devam ettirmek istiyor.Hırvatistan ise son 9 maçında sadece 2 kez kazanmıştı. Rekabet geçmişine bakıldığındaysa iki takım arasında oynanan son 8 maçta 4 kez İngiltere’nin kazandığı 2 kez Hırvatistan’ın galip geldiği ve 2 mücadelenin de beraberlikle tamamlandığı görülüyor.

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13/06/2021 14:14