İngiltere, Hong Konglulara Özel Vize Uygulamasına Başlıyor

İngiltere, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamaya koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki olarak ilan ettiği ve yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya İngiltere'de yaşama, çalışma ve eğitim imkanı sağlayacak "Hong Kong İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) Vizesi"ne başvuruların 31 Ocak'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin yönetiminin Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı uluslararası hukuku ihlal ederek dayatmasına karşı ilan edilen Hong Kong BNO Vizesinin "İngiltere'nin hakları ve özgürlükleri kısıtlanmış Hong Kong halkına karşı tarihi ve ahlaki bağlılığını" ortaya koyduğu belirtildi.

BNO pasaportuna sahip olanlar ve ailelerinin, yaşam, eğitim ve iş için İngiltere'ye gelmelerinin sağlandığının kaydedildiği açıklamada, 31 Ocak'ta başvuruya açık hale gelecek bu vize türüyle, Hong Kongluların İngiltere'de 5 yıl yaşadıktan sonra süresiz oturum hakkı elde edebilecekleri, yerleşim hakkı elde ettikten 12 ay sonra da İngiliz vatandaşlığı alabilecekleri aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hong Kongluların İngiltere'de yaşamaları ve çalışmalarını sağlayacak bu vize türünü başlattıkları için gurur duyduğunu, Hong Kong halkıyla sahip oldukları tarihi bağları onurlandırdıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab da "Çin’in Hong Kong’da Ulusal Güvenlik Yasasını dayatması, uluslararası hukukun ve Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu’nun açık ve ciddi bir ihlalidir. Bu yeni vize rotasının başlamasıyla, BNO vatandaşları artık ülkemize gelip yaşama, çalışma ve eğitim alma seçeneğine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

JOHNSON, ÇALIŞMA VİZESİ VEREBİLECEKLERİNİ BİLDİRMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya çalışma vizesi verebileceklerini duyurmuştu.

Hong Kong'da yaşananları görmezlikten gelemeyeceklerini belirten Johnson, Pekin yönetiminin yasayı uygulamakta ısrarcı olması durumunda İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetmişti.

Johnson, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa, göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLİZ ULUSAL DENİZAŞIRI (BNO) STATÜSÜ

Hong Kong ile bağlantılı denizaşırı İngiliz topraklarında yaşayan binlerce kişi, 1 Temmuz 1997'den önce İngiliz vatandaşı (denizaşırı) olarak kayıt yaptırmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının kayıtlarına göre, Hong Kong'da 314 bin BNO sahibi bulunuyor. Bunlar yürürlükte olan mevzuata göre İngiltere'de yalnızca 6 ay bulunma hakkına sahipler.

BNO sahiplerinin statüleri İngiltere'den daha kolay konsolosluk yardımı alma hakkı tanısa da bu durum vatandaşlığa eşdeğer değil.

ULUSAL GÜVENLİK YASASI

Çin hükümetinin, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı 30 Haziran 2020'de onayladığı bildirilmişti.

Ulusal güvenlik yasasının Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacağı, Çin yönetiminin eleştirilmesini, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı fikirleri suç haline getireceği gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

Meseleyi "iç işleri" olarak gören Pekin yönetimi ise bu konuda görüş bildiren ve Hong Kong vatandaşlarına iltica hakkı tanıma gibi tepkiler ortaya koyan ülkelere karşı yasal ve diplomatik girişimlerde bulunacağını açıklamıştı.

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29/01/2021 16:44