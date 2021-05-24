İngiltere hükümeti, aşılananların izlendiğini kabul etti

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24/05/2021

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İngiltere hükümeti, aşılananların izlendiğini kabul etti

İngiltere'de hükümet, aşılama çalışması kapsamında, kişilerin telefon verilerinin hareket modellerinin analiz edilmesinde kullanıldığını kabul etti.

The Telegraph, Davranış Üzerine Bağımsız Bilimsel Pandemi Analiz Grubu'nun (SPI-B) bir raporuna atıfta bulundu.

Raporda, Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların, aşılamanın insanların yaşam tarzlarını nasıl etkilediğine dair çalışmalarının bir parçası olarak cep telefonlarından alınan verileri ayrı ayrı kullandıkları belirtildi.

AstraZeneca ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Oxford Üniversitesi'nin, söz konusu çalışmayı SPI-B adına gerçekleştirdiği aktarıldı.

Belirlenen gruptaki kişilerin aşılama öncesi ve aşılama sonrası hareket modellerinin izlendiği kaydedildi.

The Telegraph'a konuşan bir hükümet sözcüsü, araştırmacılara Oxford'dan etik onay verildiğini ve yalnızca küçük bir grubun ulaştığı verilerin araştırmada kullanılmadan önce anonimleştirildiğini ifade etti.

24/05/2021 09:59
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TAGS: İngiltere, Oxford Üniversitesi
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