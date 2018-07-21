İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan Akın İpek açıklaması!

İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ davası sanığı Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ davası sanığı Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'de pasaportuna el konulan ve mahkemenin yargılama süresince İngiltere'yi terk etmemesine ve geceyi ikametinde geçirmesine karar verdiği FETÖ davası sanığı Akın İpek ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Habertürk'ün duyurduğu kararın ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Akın İpek hakkında gözaltı işleminin uygulandığı belirtildi.

İngiliz mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki Londra ziyaretinin ardından Akın İpek hakkındaki iade talebini 26 Haziran'da incelemeye almıştı.

Mahkemeye çıkarıldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuştu. İpek'in ayrıca İngiltere'den ayrılmamasına, evinden başka bir yerde geceyi geçirmemesine de hükmedilmişti.