İngiltere ikinci yarı coştu: Averajla A Ligi'ne yükseldi

UEFA ULUSLAR B LİGİ'NDE İNGİLTERE SON MAÇTA İRLANDA 'YI KONUK ETTİ

Golsüz geçen ilk yarının ardından İngiltere ikinci yarı gol oldu yağdı. Kaptan Harry Kane, 53. dakikada penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. Anthony Gordon, 56'da farkı 2'ye çıkarırken, 58'de Gallagher 3, Bowen 76'da 4, Harwood-Bellis 79'da skoru 5-0'a getirdi. Mücadeleyi 5-0 kazanan İngiltere puanını 15 yaptı ve grubunu lider tamamladı. İngiltere böylelikle A Ligi'ne direkt yükseldi. İrlanda ise 6 puanda kaldı ve grubu 3. bitirdi. İrlanda, C Ligi'ne düşmemek için play-off oynayacak.

YUNANİSTAN KAZANMASINA RAĞMEN PLAY-OFF OYNAYACAK

Gruptaki diğer maçta Yunanistan deplasman da Finlandiya'yı 2-0 yendi. Yunanistan'ın gollerini 52'de Bakasetas, 56'da Tzolis attı.Yunanistan bu galibiyetle puanını 15 yaptı ve averaj nedeniyle grubu ikinci bitirdi. Yunanistan A Ligi'ne çıkabilmek için play-off oynayacak. Finlandiya ise puan alamadı ve C Ligi'ne düştü.