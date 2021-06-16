İngiltere ile Avustralya ticaret anlaşmasında uzlaştı

İngiltere ile Avustralya arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson ile Avustralya Başbakanı Scott Morisson’ın iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında İngiltere’den Avustralya’ya otomobil, bisküvi ve seramik gibi ürünlerin çok daha ucuz maliyetlerle ihracının yapılabileceği belirtildi.

Detayları henüz paylaşılmayan anlaşmanın özelikle İngiliz ve Avustralyalı gıda üreticilerini her iki pazara daha kolay ve daha ucuz bir şekilde erişimini sağlayacağı kaydedildi.

''Gençler için harika fırsatlar sunuyor''

Başbakan Johnson anlaşmaya ilişkin olarak, “Bugün, İngiltere’nin Avustralya ile ilişkisinde, ortak tarihimiz ve ortak değerlerimiz tarafından desteklenen yeni bir şafağa işaret ediliyor.” İfadesini kullandı.

Johnson, “Yeni serbest ticaret anlaşmamız, İngiliz işletmeleri ve tüketicilerinin yanı sıra dünyanın diğer tarafında çalışma ve yaşama şansı isteyen gençler için harika fırsatlar sunuyor.” dedi.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki kapsamlı ticaret anlaşmasını, İngiltere’nin Asya-Pasifik bölgesinde daha büyük ticari iş birliklerine gidebilmesinin ilk adımı olarak yorumluyor.

İngiliz üreticilerin rekabet gücü azalabilir

Anlaşmayla birlikte, İngiltere’de özellikle gıda üreticilerinin Avustralyalı üreticilerle rekabet gücünün azabileceği yönünde endişeleri de gündeme geliyor.

Örneğin, İngiliz Ulusal Çiftçiler Birliği’nin (NFU) açıklamasında, Avustralyalı et üreticilerinin İngiliz üreticilere kıyasla daha düşük maliyetlerle üretim yapabildikleri, bunun da İngiltere’deki üreticileri olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedildi.

2020 yılı itibarıyla iki ülke arasında toplam ürün ve hizmet ticaretinin toplam hacmi 20,1 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmişti.

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16/06/2021 13:56