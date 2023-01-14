İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesini kınadı.

Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran, bir İngiliz vatandaşını idam etti. Bu barbarca hareket, mümkün olan en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Cleverly, düşüncelerinin Ali Rıza Ekberi'nin ailesiyle olduğunu dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2023 16:15