İngiltere, İsrail'deki vatandaşlarının ülkeden çıkışını kolaylaştırmak için uçuşlar düzenleyecek

İngiliz hükümeti, İsrail-Filistin çatışması sürerken, vatandaşlarının İsrail'den çıkışını kolaylaştırmak için uçuşlar düzenleyeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'den ayrılmak isteyen İngiliz vatandaşlarını taşıyacak ilk uçağın bugün Tel Aviv'den kalkacağı belirtilerek, güvenliğe bağlı olarak ilerleyen günlerde daha fazlası uçuşun yapılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, İngiliz vatandaşları ve çifte vatandaşların yanı sıra İngiltere'de ikamet eden bir İngiliz vatandaşıyla seyahat eden ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de bu haktan yararlanabilecekleri kaydedildi.

Uçuşa uygun olanlarla doğrudan temasa geçileceği belirtilen açıklamada, İngiliz vatandaşlarının çağrılmadıkları sürece havaalanlarına gitmemeleri uyarısında bulunuldu.

Bu uçuşların "ticari uçuşlar" olacağı vurgulanan açıklamada, bilet fiyatlarının 300 sterlin (10 bin 173 TL) olacağı bildirildi.

-İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, diplomatların ailelerinin "ihtiyati tedbir" olarak İsrail'den tahliye edilmeye başlandığını duyurmuştu.

Sözcü, İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin açık kalacağını ve yardıma ihtiyacı olanlara konsolosluk hizmeti verilmeye devam edeceğini belirtmiş, söz konusu tahliye kararının, İngiltere'nin İsrail'e yönelik seyahat uyarısı doğrultusunda alındığını bildirmişti.

Sky News'te yer alan habere göre, İsrail'deki İngiliz diplomatların ailelerine "en az 2 ay" ülkeyi terk etmeleri gerektiği söylendi.

-İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.