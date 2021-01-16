İngiltere-Katar yolcu uçağı Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

İngiltere'den Katar'a giden yolcu uçağı, bir kişinin göğüs ağrısı şikayeti üzerine Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı.

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16/01/2021

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İngiltere-Katar yolcu uçağı Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Londra'dan Doha'ya giden Katar Havayollarına ait yolcu uçağı, Katar asıllı bir yolcunun artan göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.

Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

16/01/2021 09:43
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TAGS: İngiltere, Katar, Şanlıurfa
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