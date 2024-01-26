İngiltere Kate Middleton'ı konuşuyor! Durum ciddi! Çocuklarına bile söylememiş

Fazla ayrıntıya değinilmemişti ama Prenses'in iki hafta hastanede kalacağı bilgisi yer alıyordu açıklamada. Sonrasında da nisan ortalarına kadar bütün görevleri iptal edilmişti. Kamuoyu karşısına çıkmayacaktı.

Ameliyatın içeriğinin tam olarak açıklanmaması bir yana Kate'in hastanede bu kadar uzun süre kalacak olması, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını telaşlandırdı. Tabii hemen ardından bu konuda bir dolu iddia ortaya atıldı.

Bütün bunlar bir yana resmi açıklamada Kate'in ameliyatının planlı olduğu belirtiliyordu. Fakat bunun da tam olarak gerçeği yansıtmadığı sonradan ortaya çıktı.

Fazla ayrıntıya değinilmemişti ama Prenses'in iki hafta hastanede kalacağı bilgisi yer alıyordu açıklamada. Sonrasında da nisan ortalarına kadar bütün görevleri iptal edilmişti. Kamuoyu karşısına çıkmayacaktı.

Ameliyatın içeriğinin tam olarak açıklanmaması bir yana Kate'in hastanede bu kadar uzun süre kalacak olması, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını telaşlandırdı. Tabii hemen ardından bu konuda bir dolu iddia ortaya atıldı.

Bütün bunlar bir yana resmi açıklamada Kate'in ameliyatının planlı olduğu belirtiliyordu. Fakat bunun da tam olarak gerçeği yansıtmadığı sonradan ortaya çıktı.

UZMANLAR GİZEMİN NEDENİNİ DEĞERLENDİRDİ

Çünkü Kate Middleton, kendisi bilmesine rağmen ameliyat olacağını saraydaki yakın çevresine ve çocuklarına bile söylememişti. Kraliyet uzmanı Shannon Felton, bu konuda edindiği bilgileri şöyle paylaştı: "Duyurunun yapılmasından birkaç gün önce saraydaki, Galler çiftine yakın kaynaklarımla konuştum. Onların hiçbiri böyle bir operasyonun gerçekleşeceğine dair bir ipucu vermedi."

Felton'a göre bu durumda iki olasılık var. Birine göre saraydaki kaynaklar da ağzı sıkı davrandı. Diğeri de Kate, operasyon için bıçak altına yatacağını onlara bile söylemedi.

Bir başka uzman Christopher Andersen'a göre ise Kate Middleton, düzenliliği, normal hayatın devamını destekleyen biri. Bu yüzden de kendisi biliyor olsa da ameliyatını yakın çevresine söylemedi.

ÇOCUKLARINI ÜZMEK İSTEMEDİ

İki uzmanın da ortak görüşü Kate'in özellikle üç küçük çocuğu 10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis'nin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için onlardan ameliyat olacağını gizlediği yönünde.

Christopher Andersen'a göre Kate özel hayatının gizliliğine çok önem veren biri. Sözlerine bunu vurgulayarak başlayan uzman devamında da Prenses'in en çok çocuklarını düşündüğünü vurguladı.

"Açıkça görülüyor ki onları korkutmak, endişelendirmek istemedi. George, Charlotte ve Louis'nin yaşında olduğunuz zaman anne babanızdan birinin hastanede olması sizde büyük bir korku yaratır. Kate'in ameliyatını önemsiz gibi göstermesinin asıl nedeni bu olmasa bile en önemli nedenlerinden biri bu" diye konuştu Andersen.

'KEŞKE BİRAZ DAHA AYRINTILI AÇIKLAMA YAPILSA'

Uzmanın bu konuda bir yorumu daha var. Buna göre duyurunun aniden yapılması ve çok net bilgi vermemesi de Prenses Kate'in durumu hakkındaki söylentilerin fitilini ateşledi.

Andersen "Muhtemelen Kensington Sarayı'nın çok ayrıntılı olmasa da ameliyatın doğasını açıklaması daha iyi olurdu. Bu yapılıncaya kadar dedikodu değirmenin çarklarına su taşınmaya devam edecek" diye sürdürdü sözlerini.

Christopher Andersen, Kate'in ameliyat geçirdiğinin açıklanmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra bu kez Kral Charles'ın operasyonuna dair yapılan duyuruyu hatırlattı.

Orada Charles'ın büyüyen prostat nedeniyle hastaneye yatacağının açıklandığını yani durumun net olarak ortaya konulduğunu vurguladı. Bu şekilde şeni bir kargaşanın da önüne geçildiğini belirtti.

KOCASINDAN PSİKOLOJİK ZULÜM GÖRDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Kate'in durumuna dair öyle dudak uçuklatan söylentiler dolaşıyor ki ortada Andersen'ın görüşüne katılmamak mümkün değil. Bütün ayrıntılar olmasa da en azından operasyonun doğasına dair küçücük aydınlatıcı bir bilgi bütün bunları sonlandırabilir. Ama Kensington ya da Buckingham Sarayı'ndan bu yönde bir adım da gelmedi şu ana kadar.

Gelin Kate Middleton'ın sağlığının neden bozulduğuna dair bu söylentileri bir hatırlayalım.

Söylentilerden biri aslında uzun süredir konuşulan bir durum. Buna göre Kate, aslında fiziksel hastalığı yüzünden bir operasyon geçirmedi. Psikoloik bir çöküntü yaşıyor ve artık durumu tedavi gerektirecek düzeye geldi.

Bunu ileri sürenlere göre William, aslında karısını sevse de dışarıdan göründüğü kadar yumuşak biri de değil kapalı kapılar ardında. Öfkesine hakim olamadığı bir süredir basına yansıyan iddialar arasında zaten.

Söylentilere göre bir yandan kocasından gördüğü psikolojik ve sözlü şiddet, diğer yandan kraliyet ailesindeki konumunun getirdikleri aslında güçlü bir insan olan Kate'i bile sonunda yıktı.