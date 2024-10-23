İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı'ndan Büyükelçi Serim'e Ziyaret

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i makamında ziyaret etti.



Yaşarata sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Serim'in, Türkiye, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Ziyaret sırasında ekonomik kalkınma, turizmin geliştirilmesi ve KKTC'deki üniversitelerin rekabet gücünün artırılması gibi önemli konuların masaya yatırıldığını aktaran Yaşarata, teknoloji alanında e-ticaret ve e-devlet stratejilerinin destekleneceği, ülkede bir teknokent kurulmasına yönelik projelerin hayata geçirileceği müjdesinin de verildiğini kaydetti.

Büyükelçi Serim'in, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkleri KKTC'ye yatırım yapmaya davet ettiğinin altına çizen Yaşarata, Serim'in diasporanın katkılarının KKTC'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmesi açısından hayati önemde olduğunun altını çizdiğini kaydetti.

Yaşarata, İngiltere'de yaşayan 300 binden fazla Kıbrıs Türk’ünün, İngiltere ekonomisine 7 milyar pound değerinde katkı sağladığını belirterek, KKTC seçimlerinde oy kullanma hakkı verilmesinin önemine dikkat çekti.

Yaşarata ayrıca, Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için daha fazla kullanılabilmesi adına yeni bir hava yolu şirketi kurulmasını önerdiğini bu girişimin Larnaka’ya olan bağımlılığı azaltarak KKTC’nin uluslararası alandaki erişimini artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Yaşarata paylaşımında şunları ekledi;

"Bu anlamlı görüşme, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli bir adım niteliği taşıyor. Büyükelçi Serim’in tecrübeleri ve bizim çalışmalarımız, Kuzey Kıbrıs’ın geleceği için umut verici projelere kapı aralıyor. "