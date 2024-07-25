İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Değerli İş İnsanı Altan Gültekin için Başsağlığı ve Anma Mesajı Yayınladı

Gültekin’in vefatı, İngiltere Kıbrıslı Türk toplumu için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Kendisi, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yaşatılması için öncülük eden, yıllarca hem yönetim kurulu üyesi hem de her zaman değerli bir üye olarak görev yapan biriydi.

Altan Gültekin’in vefatı ile İngiltere Kıbrıslı Türk toplumu, örnek bir liderini, değerli bir dostunu ve vatansever bir işadamını kaybetti. Onun hatırası, yardımseverliği ve topluma olan katkıları ile daima yaşatılacaktır.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin Duygu ve Düşünceleri:

Dr. Muhammet Yaşarata, Yönetim Kurulu Başkanı: “Altan Gültekin, sadece bir işadamı değil, aynı zamanda örnek bir aile babası ve vatansever biriydi. Onun gibi bir liderin aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Altan Bey, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptığı katkılar asla unutulmayacak. Kuruluşundan itibaren odanın her aşamasında emeği geçen Altan Bey, bizler için her zaman yol gösterici bir ışık oldu. Onun vefatı, bizim için sadece bir işadamını değil, aynı zamanda bir dostu ve rehberi kaybetmek anlamına geliyor. Altan Bey’in vizyonu, çalışma azmi ve insan sevgisi, bizlere daima örnek olacak.”

Altan Kemal, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Gültekin, her zaman yardımseverliği ve çalışkanlığı ile tanındı. Onun eksikliği büyük bir boşluk yaratacak. Altan Bey, sadece bir işadamı değil, aynı zamanda topluma hizmet etmeyi hayatının merkezine koymuş bir insandı. Onun toplumumuza yaptığı katkılar, birçok insanın hayatına dokunmuş ve onların yaşamlarını iyileştirmiştir. Altan Bey’in yokluğu, İngiltere Kıbrıslı Türk toplumu için büyük bir kayıptır. Ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı diliyorum.”

Ahmet Durmuş, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Bey’in yardımseverliği ve toplumumuza olan bağlılığı unutulmayacak. Kendisi her zaman örnek alınacak bir insandı. Onun liderliği ve vizyonu, Star Catering’in başarısında büyük rol oynamıştır. Altan Bey, sadece bir işadamı değil, aynı zamanda bir mentordu. Birçok genç girişimciye yol göstermiş ve onların başarılarına katkı sağlamıştır. Onun kaybı, sadece iş dünyası için değil, aynı zamanda toplumsal alanda da büyük bir eksiklik yaratacaktır. Altan Bey’in anılarını ve öğretilerini her zaman yaşatacağız.”

Mehmet Mimoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Bey, toplumumuzun parlayan bir yıldızıydı. Onunla çalışmak ve ondan öğrenmek büyük bir onurdu. Altan Bey, her zaman yenilikçi fikirleri ve çalışma disiplini ile bizlere örnek oldu. Onun liderliği, Star Catering’i sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda bir aile haline getirdi. Altan Bey’in insana verdiği değer, onun başarılarının arkasındaki en büyük güçtü. Onun yokluğu, bizler için büyük bir kayıp olacak. Mekanı cennet olsun.”

Tuncel Nalbantoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Bey’in anılarını ve öğretilerini her zaman yaşatacağız. Onun gibi bir dostu kaybetmek çok zor. Altan Bey, her zaman dürüstlük ve samimiyet ile anılan bir insandı. Onunla geçirdiğimiz yıllar, bizler için büyük bir onur ve mutluluktu. Altan Bey’in vizyonu ve liderlik yetenekleri, bizlere daima ilham kaynağı oldu. Onun kaybı, bizler için sadece bir dostu değil, aynı zamanda bir akıl hocasını kaybetmek anlamına geliyor. Onun hatıraları ve öğretileri, bizlere daima yol gösterecek.”

Levent Altınay, Yönetim Kurulu Üyesi: “Toplumumuza yaptığı katkılar asla unutulmayacak. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Altan Bey, her zaman toplumumuzun iyiliği için çalışan ve emek veren bir insandı. Onun vizyonu ve çalışkanlığı, bizlere daima örnek oldu. Altan Bey’in liderliği, toplumsal projelerde büyük rol oynamış ve birçok insana ilham vermiştir. Onun kaybı, toplumumuz için büyük bir eksiklik yaratacaktır. Altan Bey’in hatıraları ve öğretileri, bizlere daima ilham kaynağı olacak.”

Levent Hassan, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Bey’in yardımseverliği ve cömertliği ile her zaman hatırlanacak. Onun yokluğunu derinden hissedeceğiz. Altan Bey, toplumumuzun en değerli üyelerinden biriydi. Onun insana verdiği değer ve cömertliği, bizler için daima örnek oldu. Altan Bey’in liderliği, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal alanda da büyük bir iz bırakmıştır. Onun kaybı, bizler için büyük bir eksiklik yaratacaktır. Altan Bey’in hatıraları ve öğretileri, bizlere daima ilham kaynağı olacak.”

Niyazi Öztoprak, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Bey, her zaman yanında olduğumuz, güvendiğimiz biriydi. Onun anılarını yaşatmaya devam edeceğiz. Altan Bey, her zaman toplumumuzun iyiliği için çalışan ve emek veren bir insandı. Onun vizyonu ve çalışkanlığı, bizlere daima örnek oldu. Altan Bey’in liderliği, toplumsal projelerde büyük rol oynamış ve birçok insana ilham vermiştir. Onun kaybı, toplumumuz için büyük bir eksiklik yaratacaktır. Altan Bey’in hatıraları ve öğretileri, bizlere daima ilham kaynağı olacak.”

Işık Vedat, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Gültekin, dostluğu, samimiyeti ve ciddiyeti ile tanınırdı. Star Catering Firması'nı kurarak İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk Toplumuna örnek bir firma oluşturdu. CTCC'nin kuruluşundan en sonuna kadar büyük emeği geçti. Diğer dernek ve kurumlara da tavsiye ve öncülük yaptı. Kendisini ciddi ve samimi bir dost olarak hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin. Işıklarda uyusun. Başta ailesi olmak üzere, tüm toplumumuzun başı sağolsun.”

Aliosman Halil, Yönetim Kurulu Üyesi: “Altan Bey’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendik. Kendisi, toplumumuz için örnek bir lider ve değerli bir işadamıydı. Onunla birlikte çalışmak ve ondan öğrenmek bizler için büyük bir onurdu. Altan Bey’in toplumumuza yaptığı katkılar ve yardımseverliği daima hatırlanacak. Onun vizyonu ve liderlik yetenekleri, bizlere her zaman ilham kaynağı olacak.”

Altan Gültekin’in ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, kendisini saygıyla anıyoruz. İngiltere Türk toplumu olarak onun anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Altan Bey’in anılarını ve öğretilerini her zaman yaşatacağız. Onun gibi bir dostu kaybetmek çok zor. Onun kaybı, bizler için sadece bir dostu değil, aynı zamanda bir akıl hocasını kaybetmek anlamına geliyor. Altan Gültekin’in vefatı ile İngiltere Kıbrıslı Türk toplumu, örnek bir liderini, değerli bir dostunu ve vatansever bir işadamını kaybetti. Onun hatırası, yardımseverliği ve topluma olan katkıları ile daima yaşatılacaktır. Altan Bey'in mirası, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de önemli bir yer tutacaktır. Onun vizyonu, birçok insana ilham vermiştir ve vermeye devam edecektir.