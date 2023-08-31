İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası, iş dünyasını güçlendiren özel etkinliğe ev sahipliği yapacak

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası , 1 Eylül Cuma akşamı büyük bir networking etkinliği düzenliyor. Bu özel etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek ve Kıbrıs Türk iş dünyasının güçlü temsilcilerini ağırlayacak.

Etkinliğe katılacak özel konuklar arasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner bulunuyor.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata’nın liderliğinde gerçekleşecek bu önemli etkinlik, iş dünyasının farklı sektörlerinden katılımcıları bir araya getirerek büyük bir networking fırsatı sunacak.

Bu etkinlik, Kıbrıs Türk iş dünyasının gücünü ve etkinliğini vurgularken, aynı zamanda İngiltere ile KKTC arasındaki ticaret ve işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

1 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek bu özel networking etkinliği, iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek, gelecekteki iş fırsatlarının ve işbirliği projelerinin kapılarını aralayacak.

Londra Gazete’ye özel açıklamada bulunan İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanı Dr.Muhammet Yaşarata, şöyle konuştu:

”1 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek olan İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın düzenlediği bu özel etkinlik, Kıbrıs Türk iş dünyasının İngiltere’deki iş dünyasıyla buluşmasını sağlayacak önemli bir platformdur. Bu etkinlik, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak İngiltere ve KKTC arasındaki işbirliği ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek ve ileriye taşımak amacıyla düzenlenmiştir.

Bizim için bu etkinliğin özel bir anlamı bulunmaktadır. İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, iş dünyasının farklı alanlarından gelen katılımcıları bir araya getirerek, değerli iş bağlantıları kurmanıza ve gelecekteki iş fırsatlarını keşfetmenize olanak tanımayı hedefliyoruz.

Bu etkinliğin başkanlığını üstlenmekten büyük bir onur duyuyorum. İş dünyasının liderleri, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner gibi önemli konuklarla bir araya gelerek, işbirliği ve ticaretin önündeki yeni fırsatları keşfetme şansına sahip olacaklar.

Bu etkinlik, Kıbrıs Türk iş dünyasının gücünü ve potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmak ve İngiltere ile KKTC arasındaki ticaretin daha da gelişmesini teşvik etmek için bir fırsattır. İşbirliği ve dayanışma ruhuyla dolu bir akşamı paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”