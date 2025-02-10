İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Nadir için Başsağlığı Mesajı yayımladı

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası dün hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir İçin Başsağlığı Mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, yönetim kurulu üyeleri ve tüm Kıbrıslı Türk iş insanları olarak, Kıbrıs Türk toplumunun ve iş dünyasının duayen ismi Sayın Asil Nadir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sayın Asil Nadir, sadece Kıbrıslı Türkler için değil, uluslararası iş dünyasında da vizyonu, cesareti ve girişimciliğiyle büyük izler bırakmış bir liderdi. Onun başarıları, azmi ve vatan sevgisi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Ekonomi ve medya alanında gösterdiği üstün başarılar, Kıbrıs Türk toplumunun gücünü ve potansiyelini dünyaya kanıtlamıştır.

Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği en önemli iş insanlarından biri olarak, Sayın Nadir’in mirası, gelecek nesillere rehberlik etmeye devam edecektir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.”