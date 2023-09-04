İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan üç önemli talep

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. KKTC ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri ile ilgili çok önemli projelere destek istedi. Yaşarata, 300 bine yakın Kıbrıslı Türk'ün İngiltere'de yaşadığını ve bu topluluğun, İngiltere ekonomisine yıllık 7 Milyar Pound değerinde bir ciro üreterek büyük bir katkı sağlamakta olduğunu vruguladı.

Yaşarata, talep edilen konularda atılacak adımların, Kıbrıslı Türk diasporası ile anavatanı arasındaki ilişkileri daha da sıkılaştıracağına inandıklarını kaydederek, yıllardır İngiltere’de, yalnızca Kıbrıs Türk diasporası için değil tüm Türklerin etkin ve başarılı bir diaspora oluşturmaları için de büyük çabalar harcadıklarını ve harcamaya da devam edeceklerini kaydetti.

İşte o üç öneri:

Yeni bir Havayolu Kurulması: Günümüzde KKTC'ye sefer düzenleyen havayollarının bilet fiyatları oldukça yüksektir. Bu sebeple vatandaşlarımız, Ercan Havalimanı yerine Larnaka Havalimanı'nı kullanmayı tercih etmektedirler. Bu durum, Larnaka Havalimanına olan bağlılığımızı artırmakta ve KKTC nin stratejik konumunu zayıflatmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına, devlet ve özel sektör destekli bir havayolu şirketinin kurulmasını öneriyoruz. Bu sayede, hem vatandaşlarımız için ekonomik uçuşlar sağlanabilecek, hem de Ercan Havalimanı'nın daha etkin bir şekilde kullanımı teşvik edilecektir.

Britanya Kıbrıslı Türk Diaspora Şehri' kurulması: İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetiminde, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk iş adamları ve Kıbrıs'taki iş adamları ile ortak bir proje olarak, özel sektör arazilerinde belirlenecek bir bölgede arsaların açılıp satışa sunulmasını öneriyoruz. Bu arsaların sadece İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere satılmasını ve bu bölgede 'Britanya Kıbrıslı Türk Diaspora Şehri' kurulmasını teklif ediyoruz. Bu proje, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC'ye olan bağını güçlendirecek, ekonomik hareketlilik yaratacak.

İngiltere'de Yaşayan Kıbrıslı Türklere Oy Hakkı: İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, anavatanları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu, diasporada yaşayan vatandaşlarımızın da KKTC'nin geleceğine doğrudan katkıda bulunmalarını sağlayacaktır.