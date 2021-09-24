İngiltere kısıtlamayı kaldırdı, ilk uçak törenle karşılandı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps'in Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıklamasının ardından, Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen 129 kişilik ilk İngiliz turist kafilesi havalimanında törenle karşılandı.



İngiltere, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi. 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter'daki hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı.



Bakan Shapps, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı. Kısıtlamadan 4 ay sonra bugün İngiltere'den gelen 129 kişilik ilk turist kafilesi için Muğla YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'ın da hazır bulunduğu etkinlikte, turistlere lokum ikram edildi.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Ayaz, uzun zamandır dört gözle bekledikleri İngiliz turist kafilesini karşıladıklarını belirterek, "İngiltere'nin bizi kırmızı listeden çıkarıp misafirlerimizin ülkemize gelmiş olması 2022'nin çok daha iyi geçeceğini gösteriyor. Zaten sizlerin de bildiği gibi Türkiye pandemi koşullarını çok iyi yerinde hazırlıyor ve aşılama çok hızlı gidiyor. Bu, 2022 için daha iyi olacağını gösteriyor. Büyük bir patlama bekliyoruz” dedi. (ANKA)

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 10:22