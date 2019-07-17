İngiltere kıyılarında insan büyüklüğünde deniz anası görüldü

Bizim denizlerde görülenler küçük ve zehirli; bu ise ürkütücü ve çok büyük ama tamamen zararsız!

Kıbrıs’ta son günlerde “zehirli” olduğu iddia edilen deniz analarının bazı vatandaşları yaralaması gazetelere konu olurken, 2 metreden daha uzun büyüklüğü ile “ürkütücü canavar” görüntülü bu deniz anası, İngiltere’nin Cornwall kenti açıklarında görüntülendi.

Deniz altı yaşamı hakkında belgesel hazırlayan Dan Abbott tarafından görüntülenen ve tamamen zararsız olduğu belirtilen bu “Deniz Ciğeri Denizanası” ile poz veren ise biyolog Lizzie Daly…

İngiliz Daily Mail gazetesine göre yüzde 90’ı su olan bu deniz analarından Akdeniz’de de bulunuyor.

Bizdeki “zehirli” küçüklerine göre, bu canavar görüntülülerin tamamen zararsız olduğu belirtiliyor.