İngiltere, KKTC aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı

Cumhurbaşkanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın verdiği aşı sertifikalarının, 10 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini açıkladı.

"İngiltere Hükümeti, Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı yeni kararları, resmi sitesinde duyurmuş ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu sertifikaların, İngiltere’ye girişte geçerli olacağını da İngiltere Yüksek Komiserliği aracılığıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı’na bildirmiştir"

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06/01/2022 15:49