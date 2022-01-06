İngiltere, KKTC aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı
Cumhurbaşkanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın verdiği aşı sertifikalarının, 10 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini açıkladı.
06/01/2022
Cumhurbaşkanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın verdiği aşı sertifikalarının, 10 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini açıkladı.
"İngiltere Hükümeti, Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı yeni kararları, resmi sitesinde duyurmuş ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu sertifikaların, İngiltere’ye girişte geçerli olacağını da İngiltere Yüksek Komiserliği aracılığıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı’na bildirmiştir"