İngiltere Kralı Charles, 539 yıl önce işlenen cinayetin gizemini çözmek için harekete geçti

İngiltere Kralı Charles’ın 539 yıl önce işlenen bir cinayeti aydınlatmak için harekete geçtiği belirtildi. Charles'ın, amcaları tarafından öldürülen iki prense ait olduğuna inanılan kemikler için yapılacak DNA araştırmalarını desteklediği açıklandı. Böylelikle "Kuledeki Prensler" olarak adlandırılan cinayetin gizemi yakında çözülebilecek.

Kral Charles’ın merhum annesi Kraliçe 2. Elizabeth, daha önce Kral 3. Richard ve Prens 5. Edward’a ait olduğu belirtilen kalıntıların test edilmesine izin vermemişti. Ancak, arkeoloji biliminin bir hayranı olan İngiltere’nin yeni hükümdarının 539 yıllık “Kuledeki Prensler” cinayetini aydınlatmak için harekete geçeceği belirtildi.

Babası 4. Edward’ın (1442-1483) ölümünün ardından kral olmaya hazırlanan 5. Edward'ın ve küçük erkek kardeşinin, 1483'te Londra Kulesi'ne hapsedildiği ve bunun yerine tacı 3. Richard olarak kendisi için talep eden amcaları tarafından öldürüldüğü rivayet ediliyor.

Londra Kulesi’ne hapsedilen prensler, Gloucester Dükü Richard tarafından gayri meşru varisler ilan edilirken bir daha asla canlı görülmedi.

SHAKESPEARE'İN OYUNUN ARDINDAN GENİŞ KİTLELER TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Ardından ünlü yazar William Shakespeare tarafından yazılan 3. Richard adlı oyunda popüler hale gelen düşünce halk tarafında da yaygın olarak kabul edildi. Ancak, bazı tarihçiler söz konusu hikayenin, ölümünden sonra mirasını lekelemek için yayılan bir Tudor propagandasının parçası olduğunu öne sürdü. Ancak hiçbir kanıt olamadan kardeşlerin ortadan kaybolması yüzyıllarca bir sır olarak kaldı.

Tudor Hanedanlığı, 3. Richard'ın ölümünün ardından 1485 ile 1603 yılları arasındaki dönemde İngiltere Krallığı'nı idare eden, Galler kökenli hanedan ve hanedanın iktidarda olduğu dönem olarak adlandırılıyor. Söz konusu dönem, İngiliz tarihinin en parlak dönemlerinden biri olarak gösteriliyor.

DNA TESTİ YAPILMASI İÇİN HÜKÜMDAR'DAN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Yıllardır uzmanlar, ikisi 1600'lerde Londra Kulesi'nde ve ikisi 1700'lerde Windsor Şatosu'nda bulunan ve bazılarının prenslere ait olabileceğini öne sürülen dört çocuğun kalıntıları üzerinde DNA testi yapmak istedi. Cesetler artık kraliyet mahzenlerine gömüldüğü için, araştırmacıların testleri gerçekleştirmek için Hükümdar’dan izin almaları gerekiyor.

Tarihi Kraliyet Sarayları’nın ortak baş küratörü Tracy Borman, 2. Elizabeth’in bu çalışmayı engelledini öne sürdü. Ancak, Borman, Kral Charles’ın çok farklı bir görüşe sahip olduğunu ve DNA testini desteklediğini söyledi.

Borman, “Charles, genç prenslerin nasıl öldüğünü kesin olarak belirleyebilmemiz için bir araştırma yapılmasını istedi" dedi.

KULEDEKİ PRENSLER CİNAYETİ HAKKINDA

Shakespeare, 3. Richard adlı oyununda, Gloucester Dükü Richard’ın prensleri Londra Kulesi'nde öldürdüğünü iddia etti. 3. Richard, 4. Edward 1483'te beklenmedik bir şekilde öldüğünde, Richard'ı oğulları 5. Edward ve Shrewsbury Dükü Richard’ı koruması için “koruyucu lord” ilan etti.

1483'te amcaları tarafından Londra Kulesi’ne hapsedildiklerinde ve kısa süre sonra ortadan kaybolduklarında çocuklar 12 ve 9 yaşındaydı. Prensler kuledeyken, krallığın şövalyeleri ve lordları, 1484'te 3. Richard'ın tahta geçmesi için dilekçe verdi.

3. Richard’ın cesedi, 2012'de bir otoparka dönüştürülen bir yerin altında bulundu.

Richard III'ün cesedinin keşfi, “Kuledeki Prensler” hikayesine yeniden ilgi uyandırdı. Ancak, İngiltere Kilisesi, Kraliçe ve bakanların desteğiyle, Westminster Abbey'de gömülü kemiklerin prenslere ait olup olmadığını görmek için adli tıp testlerine izin vermeyi defalarca reddetti.

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14/10/2022 16:20