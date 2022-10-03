İngiltere Kralı Charles, Mısır'a gitmekten vazgeçti

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı 3. Charles, gelecek ay Mısır’da düzenlenecek COP27 İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmayacak.

Sunday Times gazetesinde Başbakan Liz Truss’ın Kral Charles’a zirveye katılmamasını tavsiye ettiği yönünde bir haber yer almıştı.

Bu habere cevap veren Saray, söz konusu tavsiyenin Kral tarafından istenmesinin ardından Başbakan Truss tarafından verildiğini söyledi.

Açıklamada, “Karşılıklı dostluk ve saygı çerçevesinde Kral'ın zirveye katılmaması konusunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

Kral, geçen ay tahta çıkmasından önce, her yıl gerçekleştirilen konferansa katılacağını belirtmişti.

Daha önce pek çok kez çevre sorunlarına karşı kararlılığını gösteren Kral, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için kampanyalarda da yer aldı.

Kral, geçen yıl İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 töreninin açılış töreninde de bir konuşma yaptı. Hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth de törende video mesaj yayımladı.

Muhafazakar Milletvekili Tobias Ellwood, "sağduyunun hakim olacağını" ve Kral'ın Mısır'a gitmesine izin verileceğini umduğunu söyledi.

Twitter’da yaptığı bir paylaşımda Ellwood, Kral Charles’ın çevre ve iklim değişikliği konusunda dünya çapında saygı duyulan bir ses olduğunu belirtti ve “Onun katılımı İngiliz delegasyonuna ciddi bir otorite sağlayacaktır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



03/10/2022 13:08