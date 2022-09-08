﻿İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti!

Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da yaşamını yitirdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin hayatını kaybettiğini resmen duyurdu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin açıklamasının ardından Buckingham'da bayraklar yarıya indirildi.

"LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI"

Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu.

BBC MUHABİRLERİ SİYAH GİYİNDİ

Öte yandan Başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde halk ve basın ekipleri toplanmaya başladı. Başta BBC muhabirleri de olmak üzere basın mensuplarının siyah giyindikleri dikkat çekti.

YENİ HÜKÜMET ATAMASINI YAPMIŞTI

Salı günü Kraliçe Elizabeth, Muhafazakar Parti tarafından partinin yeni lideri ve ülkenin Başbakanı olarak seçilen Liz Truss'un Başbakan olarak atamasını Balmoral Kalesi'nde yapmıştı. Eski Başbakan Boris Johnson ise Truss'tan önce Kraliçe'ye resmi istifasını sunmuştu.

PRENS PHILIP'İ GEÇEN SENE KAYBETMİŞTİ

9 Nisan 2021'de İngiltere Prensi Philip, 99 yaşında hayatını kaybetmişti. Prens, geçtiğimiz ay 28 gece boyunca hastanede yatmıştı. Taburcu olurken verdiği görüntü ise dünyayı şoke etmişti.

Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya geri dönecek.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2022 20:32