İ﻿ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanmasının ardından İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi.

A﻿çıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

9﻿6 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.

İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss, "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Salı günü Truss'ı başbakan olarak atamış; sağlık durumu nedeniyle bu tören Londra'da değil, Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı.

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08/09/2022 15:04