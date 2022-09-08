İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi müşahade altına alındı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanmasının ardından İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı.
08/09/2022
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanmasının ardından İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.
96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.
İngiltere Başbakanı Liz Truss, "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth, Salı günü Truss'ı başbakan olarak atamış; sağlık durumu nedeniyle bu tören Londra'da değil, Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı.