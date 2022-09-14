İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya götürüldü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürüldü.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla taşınan İngiltere Kraliçesi'nin naaşı, dün akşam saatlerinde Londra'ya ulaştı.

Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na getirildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen büyük kalabalıklar, saraya çıkan sokak ve caddelere akın etti.

Dün gece Buckingham Sarayı'nda kalan Kraliçe'nin tabutu, bugün TSİ 16.22'de buradan alınıp Westminster Hall'a götürülecek.

- Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

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14/09/2022 09:05