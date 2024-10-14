İngiltere KTTOB Başkanı Yaşarata, Büyükelçi Serim’i ziyaret etti

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni atanan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i makamında ziyaret etti.

Bu önemli ziyaret, Serim’in kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlaması vesilesiyle gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında, Türkiye, İngiltere ve KKTC arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs’ta uzun yıllar yaşamış ve Türkiye’de gerek TC Başbakanlık gerekse TC Cumhurbaşkanlığı ve TC Dışişlerinde ve yanısıra Avrupa Birliği Bakanlığında önemli diplomatik görevlerde bulunmuş bir isim olarak şimdi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serim, KKTC'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla pek çok projeyi hayata geçirmeye hazır olduklarını belirtti. Özellikle turizm sektörünün geliştirilmesi, üniversitelerin dünya çapında rekabet gücünün artırılması ve Üretime dayalı kalkınma öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade eden Serim, Ayrıca, teknoloji alanında E-Ticaret ve E-Devlet stratejilerinin hayata geçirlierken, ülkede bir teknokent kurulması ve geliştirilmesi projelerine de destek vereceklerini ifade etti.

Büyükelçi Sayın Yasin Ekrem Serim, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkleri Kuzey Kıbrıs'a yatırıma davet ederek, diasporanın ekonomik ve sosyal alanda ülkeye katkı sunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin gelişimine destek olmasının, ülkenin tanınırlığını artıracağını ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Dr. Muhammet Yaşarata, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’i yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, İngiltere'deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın faaliyetlerini ve Kıbrıs Türk diasporasının bugüne kadar ulaştığı başarıları paylaştı. İngiltere'deki Kıbrıslı Türk toplumunun 300 bini aşkın bir nüfusa sahip olduğunu belirten Dr. Yaşarata, bu topluluğun İngiltere ekonomisine 7 milyar pound değerinde katkı sağladığını vurguladı. Diasporanın büyüyen ekonomik, politik ve sosyal gücüne dikkat çekerken, Kıbrıslı Türklerin seçme haklarının genişletilmesi gerektiği üzerinde durdu. Özellikle, İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini ifade eden Dr. Yaşarata, bunun sadece bir demokratik hak değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası arenada güçlenmesi adına da önemli bir adım olacağını söyledi.

Dr. Yaşarata, Kıbrıs'a seyahat etmek isteyen İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin ve ülkeye gelmek isteyen turistlerin, artan uçak bileti fiyatları nedeniyle Larnaka Havalimanı'nı tercih etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ercan Havalimanı'nın kullanımını artırmak için Türkiye'nin desteğiyle Türk Hava Yolları ve özel sektör işbirliğiyle yeni bir hava yolu şirketi kurulması gerektiğini önerdi. Bu girişim sayesinde, Larnaka'ya olan bağımlılığın azalabileceğini ve Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar açısından daha erişilebilir hale geleceğini vurguladı.

Bu anlamlı görüşme, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC ve Türkiye arasındaki köklü bağların daha da güçlenmesi yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TC Büyükelçi Sayın Yasin Ekrem Serim’in tecrübeleri ve Dr. Yaşarata’nın temsil ettiği İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın çalışmaları, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda daha fazla tanınması ve ekonomik gücünün artırılması için umut vaat ediyor.