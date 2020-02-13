İngiltere'den, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlar konusunda açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, medyada yer alan, Başbakan Boris Johnson'un kuzey kıbrıs'a doğrudan uçuşlar konusuna bakacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

İngiltere'de temaslarda bulunan başbakan Ersin Tatar bir açıklamasında Johnson'un kuzeye doğrudan uçuş konusunda olumlu olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı “Bu raporlar yanlış. İngiltere'nin bu konudaki pozisyonu değişmedi. İngiltere ile Kıbrıs'ın kuzeyi arasındaki doğrudan uçuşlar İngiltere'nin uluslararası yükümlülüklerine uygun olmayacaktır.” dedi.

13/02/2020 22:51