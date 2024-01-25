İngiltere Lig Kupası | Fulham 1-1 Liverpool (Maç sonucu)

Premier Lig'de lider Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Fulham'la Craven Cottage'da karşı karşıya geldi.

1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın ardından Liverpool, ilk maçta yakaladığı avantajla finale yükseldi.

Liverpool'un golü 11. dakikada Luis Diaz'dan gelirken Fulham'ın golünü Issa Diop kaydetti.

KUPADA 14. FİNAL

İngiltere Lig Kupası'nda finale kalan Liverpool, 14. kez bu başarıyı gösterdi.

Liverpool, Jurgen Klopp yönetiminde 3. kez bu kupada finale kalırken deneyimli çalıştırıcı İngiltere Lig Kupası'nda bir kez daha finale kalması halinde Bob Paisley'yi yakalayacak.

CHELSEA-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea ve Liverpool'un karşı karşıya geleceği final, 25 Şubat'ta oynanacak.

Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.