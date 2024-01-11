İngiltere Lig Kupası | Liverpool 2-1 Fulham (Maç sonucu)

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, 1-0 geriye düştüğü maçta Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Liverpool'un golleri Curtis Jones ve Cody Gakpo'dan, Fulham'ın golü ise Willian'dan geldi.

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11/01/2024

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İngiltere Lig Kupası | Liverpool 2-1 Fulham (Maç sonucu)

Premier Lig'de lider Liverpool, İngiltere Lig Kupası ilk maçında Fulham'ı konuk etti.

Konuk Fulham, Willian'ın 19. dakikada kaydettiği golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci 45 dakikanın da ilk bölümü Fulham'un üstünlüğüyle geçilirken Liverpool, 68'te eşitliği Curtis Jones'la yakaladı.

GALİBİYET GOLÜ GAKPO'DAN

Liverpool, Jones'un golünde 3 dakika sonra Cody Gakpo ile üstünlük golünü buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyan Jurgen Klopp'un ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesinde avantajı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

İngiltere Lig Kupası'ndaki diğer yarı final maçında Middlesbrough, Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.

11/01/2024 10:13
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TAGS: İngiltere, Lig Kupası, Liverpool, Fulham
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