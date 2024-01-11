İngiltere Lig Kupası | Liverpool 2-1 Fulham (Maç sonucu)
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, 1-0 geriye düştüğü maçta Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Liverpool'un golleri Curtis Jones ve Cody Gakpo'dan, Fulham'ın golü ise Willian'dan geldi.
11/01/2024
Premier Lig'de lider Liverpool, İngiltere Lig Kupası ilk maçında Fulham'ı konuk etti.
Konuk Fulham, Willian'ın 19. dakikada kaydettiği golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci 45 dakikanın da ilk bölümü Fulham'un üstünlüğüyle geçilirken Liverpool, 68'te eşitliği Curtis Jones'la yakaladı.
GALİBİYET GOLÜ GAKPO'DAN
Liverpool, Jones'un golünde 3 dakika sonra Cody Gakpo ile üstünlük golünü buldu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyan Jurgen Klopp'un ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesinde avantajı yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.
İngiltere Lig Kupası'ndaki diğer yarı final maçında Middlesbrough, Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.