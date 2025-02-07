İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu
İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Tottenham'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, toplam skorda 4-1'e ulaşarak finale yükseldi. Finalde Newcastle United ile Liverpool kozlarını paylaşacak.
YAYIN TARİHİ:
07/02/2025
İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Liverpool ve Tottenham karşı karşıya geldi.
Maçı 4-0 kazanan Liverpool, toplamda iki maç sonunda 4-1'lik skorla rakibini eledi. Bununla birlikte Liverpool, finale yükselen taraf oldu.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Diğer eşleşmede Newcastle United ile Arsenal karşılaşmıştı. Newcastle ve Liverpool finalde eşleşen takımlar oldu.
Final mücadelesi 16 Mart günü Wembley'de oynanacak.
YAYIN TARİHİ: