Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda farklı kazanarak finale yükseldi.



Eşleşmenin ilk maçını kaybeden Londra ekibi, rövanş maçını farklı kazanarak finale yükselen taraf oldu.



Middlesbrough'yu 6-1 mağlup eden Chelsea'nin gollerini Jonny Howson (kendi kalesine), Enzo Fernandez, Axel Disasi, Cole Palmer (2) ve Noni Madueke kaydetti.

Middlesbrough'nun tek golü ise Morgan Regers'ten geldi.

SON FİNALİST BUGÜN BELLİ OLACAK

Bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Chelsea olurken diğer finalist bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde Liverpool ve Fulham karşı karşıya gelecek.



Liverpool ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

COLE PALMER GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Chelsea'de sezon başında Manchester City'den transfer edilen Cole Palmer, Middlesbrough ağlarını iki kez havalandırdı.



Bu sezon Chelsea formasıyla 25 maça çıkan Palmer, 13 gol kaydederken 7 asist yaptı.